Sommer adé: Kälte-Schock! Jetzt kommt der erste Schnee

Es war ein absoluter Rekord- in Deutschland. Seit Monaten kam eine Hitzewelle nach der anderen. Irgendwann muss auch mal Schluss sein – der Moment scheint jetzt zu kommen!

Denn nur noch in dieser Woche ist es sommerlich warm. Bis zum Freitag werden noch Temperaturen um die 30 Grad erreicht. Besonders warm wird es Mittwoch mit bis zu 33 Grad im Südwesten, aber auch im Osten wird es nochmal sehr heiß.

Doch dann rutschen die Temperaturen regelrecht ab! Ab Freitag droht im Vergleich zu den vergangenen Monaten eine regelrechte Kältewelle. Die Höchstwerte liegen am Samstag bei nur noch 18 Grad – nachts kann es sogar auf bis zu kalte 10 Grad runtergehen.

Der erste Schnee in den Alpen

Dazu wird es noch auch unbeständig – am Wochenende drohen oft Gewitter und teils heftige Niederschläge. Und nicht nur das: In den Alpen könnte sogar der erste Schnee fallen! Laut einigen Wetterdiensten könnte die Schneefallgrenze auf 1.500 Meter fallen. In sehr hohen Lagen kann es also durchaus weiß werden. Eine erneute Hitzewelle ist in diesem Jahr nicht mehr in Sicht – das war’s dann mit dem Sommer. Der Herbst steht jetzt in den Startlöchern…