David Beckham: Dieses Video rührt zu Tränen!

Welch wundervolle Neuigkeiten von Kicker-Star David Beckham! Gestern feierte David mit seiner Familie seinen 43. Geburtstag in einem Restaurant in London. Klar, dass dabei Victoria Beckham und drei der gemeinsamen Kinder nicht fehlen durften. Vollständig war die Familie trotzdem nicht. Brooklyn Beckham konnte seinem Vater nicht die Ehre erweisen, da er sich aktuell für sein Design-Studium in New York befindet - dies dachte zumindest David...

David Beckham bestätigt offiziell die Trennung!

David Beckham: Süße Überraschung von Sohn Brooklyn Beckham

Obwohl Brooklyn Beckham momentan sein Design-Studium in New York absolviert, scheute er keine Mühen und Kosten, um seinem Vater persönlich zum Geburtstag in London zu gratulieren - dies zeigt zumindest der neuste "Instagram"-Post von David Beckham. In dem Video-Clip ist zu sehen, wie Brooklyn sich heimlich an seinen Vater von hinten heranschleicht und ihm liebevoll mit einer Geburtstagsumarmung begrüßt. Mehr Herzlichkeit geht absolut nicht. Verständlich also, dass auch die Fans der Beckhams dieses süße Ereignis nicht unkommentiert lassen.

David Beckham: Seine Fans sind gerührt!

Dass die Followers von dem liebevollen Vater-Sohn-"Instagram"-Post noch mehr als begeistert sind, wir vor allem unter den Kommentaren des Video-Clips ersichtlich. So überschütten sie David, neben einer Vielzahl von Geburtstagswünschen, mit süßen Komplimente, die Brooklyn Beckham in den Himmel loben. Aber auch David zeigt sich sichtlich gerührt von der Geste seines Sohnes. So schreibt er: "Beste Geburtstagsüberraschung, mein großer Junge kommt heim."