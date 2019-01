David Beckham: Neues Tattoo für seine "Pretty Lady" Harper

Reddit this

Auf dem Körper von David Beckham wird es langsam immer enger. Zumindest die beliebtesten Körperteile für Tattoos sind so gut wie voll.

Für seinen letzten Tattoo-Termin ging es ein wenig an die äußeren Ränder. Für seine Frau Victoria Beckham gab es zuletzt eine 99 auf den kleinen Finger tätowiert. Offenbar beim gleichen Tattoo-Termin gab es noch eine Erweiterung für sein "Harper"-Tattoo am Hals, die er jetzt auf zeigte.

Über dem Namen seiner kleinen Tochter prangt nun der Schriftzug "Pretty Lady" mit einem kleinen Herzchen.

"Neu in meiner Sammlung von Tattoos, die mir so viel bedeutet", schreibt er zu dem Bild und verlinkt in einem anderen Post auch ein Video, das zeigt, wie das neue Tattoo gemacht wurde.

Ein bisschen wird sich in den Kommentaren aber auch über das Bild lustig gemacht. Denn das schnörkelige "P" von "Pretty Lady" ginge auch durchaus als "B" durch. So fragt sich mancher auch, was denn nun "Bretty Lady" bedeuten soll.

Seine Kinder nehmen nun schon einiges an Platz auf seinem Körper ein. Und vermutlich kommt da noch mehr. Vielleicht gibt es ja auch noch einen kleinen Beckham. Dann wird David wohl die freien Flächen an Bauch und Beinen in Anspruch nehmen müssen, wenn er nicht unbedingt Lust auf ein Gesichtstattoo hat.