David Beckham: OP-Schock!

Oh je, was hat es denn mit dieser Nachricht auf sich? Erst kürzlich überraschten David und Victoria Beckham ihre Fans noch mit der zuckersüßen Baby-News. Nun die nächste Überraschung...

Das David Beckahm für seinen Sexappeal bekannt ist, ist definitiv nicht Neues. Schon seit Jahrzehnten gilt der Fußballer als das Nonplusultra für "Hotness". Auch das Alter scheint David nichts anzuhaben - sollte man meinen. Die neuste Enthüllung über den Star wirft nämlich nun ein ganz neues Licht auf sexy David...

Victoria Beckham: Spice Girls-Hammer!

David Beckham: Beauty OP?

Wie die "Sun" nun berichtet, soll sich David einer Haar-Transplantation unterzogen haben. Dabei vertritt das Blatt die Meinung, dass die Haarpracht des Fußballers deutlich voller sein soll, als einige Wochen zuvor. Im Falle eines Falles wäre David damit definitiv in prominenter Gesellschaft. Schon einige Männer vor ihm haben diesen Schritt gewagt. Doch was ist dran an den Gerüchten?

Hat sich David wirklich unters Messer gelegt?

Wie sein Management nun berichtet, wollen sie keine Antwort auf eine mögliche -OP des Fußballers liefern. So soll es in der Stellungnahme heißen, dass dies Davids Privatsphäre sei. Mal sehen, ob sich David selber noch zu den Spekulationen äußern wird. Wir können definitiv gespannt sein...