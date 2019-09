So sehen die Bundys aus „Eine schrecklich nette Familie“ heute aus!

David Faustino als Budrick „Bud“ Franklin Bundy

Vielversprechend begann David Faustinos Karriere 1987 mit „ “, doch nach zehn Jahren war plötzlich Schluss. Als frauenverrückter, aber wenig erfolgreicher Seriensohn Budrick „Bud“ Bundy gelang dem damals 13-jährigen Teenie-Star der frühe -Durchbruch. Doch während seine Kollegen nach dem Serien-Aus fleißig Rollen abstauben, geht der Jung-Schauspieler leer aus. Da zu stark mit seiner Rolle als notgeiler Seriensohn Bud identifiziert wird, darf er 2009 in der Online-Serie „Star-ving“ lediglich sich selbst spielen. Mit Drogen- und Alkohol-Skandalen landet der Serienstar 2007 wieder in den Schlagzeilen. Zur Freude seiner Anhänger kann sich der nur 1,60 Meter große Darsteller dank Freundin Lindsay Bronson am Ende doch fangen und schwebt seit der Geburt der gemeinsamen Tochter Ava Marie 2015 im Vaterglück.