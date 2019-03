David Garrett: Endlich! Er feiert sein Comeback!

Na endlich! Das Warten hat ein Ende! Vor einigen Monaten schockte David Garrett seine Anhänger mit der traurigen Nachricht, dass er auf Grund gesundheitlicher Probleme seine Karriere vorerst pausieren muss. Nun die wundervollen Neuigkeiten...

David Garrett litt unter Bandscheibenvorfall

Die Nachricht war ein Schock für seine Fans, als David Garrett verkündete, dass er sich auf Grund eines Bandscheibenvorfalles vorerst aus der Öffentlichkeit zurückziehen muss. Danach war es lange still um David. Seine Fans warteten vergebens auf ein Lebenszeichen des Geigers. Auch seine Tour musste abgesagt werden. Doch jetzt die Wende...

David Garrett: Comeback!

Wie David nun verkündet, steht er bereits in den Startlöchern, um im Mai mit seiner Tour voll durchzustarten. So erklärt er gegenüber "Bild": "Diese Tour ist etwas Besonderes. Seit zehn Jahren spiele ich Crossover-Konzerte, das will ich mit meinen Fans feiern." Auf seine Gesundheit achtet er trotzdem noch. So fügt er hinzu: "Ich mache jeden Tag mindestens 20 Minuten Kraftübungen, das muss sein."