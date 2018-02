David Garrett: Schock-Diagnose!

Wie schlecht geht es David Garrett wirklich? Der Star-Geiger musste jetzt alle Konzerte absagen. Seine Fans sind in großer Sorge!

David Garrett: Süße Baby-News

David Garrett: Bandscheibenvorfall!

Doch was ist passiert? David Garrett hat einen Bandscheibenvorfall! "Liebe Fans, aufgrund eines akuten Bandscheibenvorfalls kann David leider im Moment keine Konzerte spielen. Dies betrifft die Recital-Konzerte von Parma, Graz, Luzern, Kiew und Sofia. Bezüglich der gekauften Eintrittskarten wendet Euch bitte an den jeweiligen Konzertveranstalter. Sicherlich habt ihr vollstes Verständnis dafür, dass Davids Gesundheit für uns an erster Stelle steht. Die Ärzte gehen von einer vollständigen Genesung aus", heißt es auf seiner Facebook-Seite.

David Garrett enschuldigt sich bei den Fans!

Auch David Garrett selbst meldet sich zu Wort. Ihm tut es schrecklich Leid, dass er seine Fans enttäuschen muss. "Liebe Freunde, es tut mir sehr leid, dass ich im Moment nicht auftreten kann. Zusammen mit meinem Ärzteteam werde ich jetzt alles dafür tun, möglichst schnell wieder gesund zu werden", heißt es in seinem Statement. Denn am Ende geht die Gesundheit eben vor...