David Garrett: So geht es ihm nach seiner Krankheit wirklich!

Welch schöne Nachricht von David Garrett! Während in den letzten Monaten immer wieder über den schlechten Gesundheitszustand des Geigers berichtet wurde, überrascht dieser seine Fans nun mit einer wundervollen Neuigkeit...

David Garrett: Seine traurige Vergangenheit holt ihn ein

David Garrett litt unter starken gesundheitlichen Problemen

Die letzten Monate waren für David Garrett alles andere als leicht. Immer wieder erschütterten Meldungen die Öffentlichkeit, in denen berichtet wurde, wie sehr der Geiger unter seinen gesundheitlichen Problemen litt. Dabei ging es ihm sogar so schlecht, dass einige seiner Auftritte abgesagt werden mussten. Doch jetzt die Wende. Wie David nun verrät, habe er diese dunkele Zeit nun hinter sich gelassen...

David Garrett: Ihm geht es wieder besser

Wie David nun verrät, geht es ihm -zum Glück- wieder besser! So berichtet er gegenüber "spot on ": "Das ist wie mit jeder Krankheit, das macht natürlich keinen Spaß. Mir war es einfach wichtig, sie auszukurieren, bevor ich wieder auf die Bühne gehe. Da geht die Gesundheit vor." Ehrliche Worte, die zeigen: David konnte in den letzten Monaten genügend Kraft tanken, um jetzt wieder voll durchzustarten. Doch damit nicht genug! Seine ans haben jetzt sogar doppelten Grund zur Freude. Denn: David feiert nicht nur sein kleines Comeback, sondern bringt ebenfalls ein neues Album auf den Markt! Besser könnte es also für ihn momentan nicht laufen…