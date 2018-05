David Garrett: Traurige Neuigkeiten!

Diese Nachricht ist ein Schock für all seine Fans! Schon in den letzten Monaten waren die Anhänger des Stargeigers in großer Sorge um die Gesundheit ihres Idols. Der Grund: David Garrett musste durch einen Bandscheibenvorfall einige seiner Konzerte absagen. Nun die nächste Hiobsbotschaft. Auch weitere Termine sollen ins Wasser fallen. Geht es dem symphytischen Künstler etwa schlechter als erwartet? In einer rührenden Botschaft wendet sich David nun zu Wort!

David Garrett: Neue Schock-Nachricht!

David Garrett: Wie schlecht geht es ihm wirklich

Am Anfang des Jahres wurde die traurige Nachricht über David Garretts Gesundheitszustand verkündet. Wie es damals hieß, würde der Star-Geiger an einem schlimmen Bandscheibenvorfall leiden, weswegen er seine Auftritte bis in den April hinein absagen musste. Das seine Fans bei diesen traurigen Nachrichten mehr als besorgt um ihr Idol sind, ist klar. Viele fragten sich: "Wie geht es David wirklich?"

Durch das Management von David wurden meist nur schwammige Aussagen getroffen, die seinen Anhängern keine genauen Informationen lieferten. David selber schwieg größtenteils. Bis jetzt! In einer rührenden Botschaft meldet sich der 37-Jährige nun zu Wort!

David Garrett: Rührende Botschaft an seine Fans

Obwohl David nach wie vor nicht auf der Bühne stehen darf -drei Konzerte im Juni wurden auf Ende des Jahres verschoben- scheint es dem Geiger wieder besser zu gehen. So verkündet er auf "Facebook": Es geht mir mittlerweile wieder besser, aber leider dauert es bis zur vollständigen Ausheilung länger als erwartet. Die Prognose der Ärzte ist nach wie vor sehr positiv und wir gehen von einer vollständigen Genesung aus, aber leider erlauben sie mir noch nicht, wieder zu spielen." Ehrliche Worte, die seine tiefen Emotionen ausdrücken. Ist zu hoffen, dass sich David bald wieder vollständig erholt hat. Wir drücken ihm die Daumen!