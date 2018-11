David Garrett: Überraschende Liebes-Beichte nach Sex-Skandal!

In der letzten Zeit bestimmte hauptsächlich der schlimme Gesundheitszustand von David Garrett die Öffentlichkeit. Umso schöner somit, dass sich der Star-Geiger nun mit einer wundervollen Botschaft an seine Fans wendet...

David Garrett: Schock-Diagnose! So schlecht ging es dem Musiker wirklich

David Garrett machte schlechte Erfahrungen

Das David Garrett in der Frauenwelt kein Glück hatte, ist definitiv nicht Neues. Nachdem einige Skandale um den Star-Geiger die Schlagzeilen bestimmten, wurde es ruhig im Liebesleben von David - bis jetzt. In einer überraschenden Botschaft wendet sich David nämlich nun an seine Anhänger und berichtet, dass er sein Herz nach wie vor nicht verschließen möchte.

David Garrett ist offen

Wie David berichtet, bleibt er seinem Grundsatz nach wie vor treu und möchte Menschen offen gegenübertreten. So verrät er gegenüber " "-"Brisant": "Ich bin 100 Prozent davon überzeugt, man muss immer mit einem offenen Herzen durchs Leben gehen. Und das kann man auch nicht, auch wenn man mal schlechte Erfahrungen hat, kann man nicht einfach alles über einen Kamm werfen." Ebenfalls fügt er hinzu: "Ich will nicht mit Vorurteilen durchs Leben gehen - das werde ich auch nie. Und deswegen, nee, ich habe sicherlich viel gelernt in meinem Leben, aber das, diese schöne Grundnaivität, Menschen auch die Möglichkeit zu geben mich kennenzulernen, die werde ich nicht verlieren." Was für eine rührende Liebes-Beichte! Ob uns David in der nächsten Zeit mit einer neuen Frau an seiner Seite überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt.