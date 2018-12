Reddit this

David Garrett und Larissa Marolt: Was läuft da wirklich?

Der Star-Geiger und die Schauspielerin ganz vertraut und Hand in Hand: Was läuft da wirklich bei Larissa Marolt und David Garrett?

Hier ein zärtlicher Blick, dort eine vertraute Berührung. Bei einer Gala in Berlin zeigten sich David Garrett (38) und (26) verliebt und Hand in Hand. Was läuft denn da?

„Es stimmt, wir haben ein besonderes Verhältnis. Wir mögen uns einfach sehr“, bestätigt der „ “-Star! Auch der Geiger schwärmt von ihrer engen Beziehung, obwohl beide noch immer vehement abstreiten, ein Paar zu sein. So, so...

Larissa Marolt und David Garrett sorgen für Liebes-Gerüchte

Es ist nicht das erste Mal, dass wir Larissa Marolt und David Garrett zusammen sehen. 2016 posierten sie beim „Echo Klassik“ in Berlin. Im Mai wurden die zwei turtelnd auf Mallorca erwischt. Und zu guter Letzt ihr Kuschel-Auftritt im Berliner Promi-Lokal „Borchardt“.

Auch wenn Larissa und David bislang noch über ihre Gefühle schweigen, Papa Heinz Marolt (60) ist deutlich gesprächiger: „Sie sind beide Künstler und ergänzen sich hervorragend!“ Das sieht man.