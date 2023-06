David Jackson: Jetzt zerrt er Lisa ins Rampenlicht!

Das Leben in der Öffentlichkeit fällt der Potsdamerin nämlich gar nicht leicht, die plötzliche Aufmerksamkeit ist zu viel für sie, wie sie jetzt bei Instagram verriet: "Für mich ist das natürlich krass, weil ich einfach ein ganz normaler Mensch bin. Ich war vorher noch nie in einem TV-Format und hatte nur 300 Follower bei Instagram."

Auch eine weitere TV-Show würde für sie gar nicht in Frage kommen. "Also erstmal auf gar keinen Fall. Ich bin froh, dass die Zeit jetzt erstmal vorbei ist, auch die Ausstrahlung. Das war eine komplett anstrengende und belastende Situation... Und ich möchte aktuell gar nicht in ein anderes TV-Format gehen." David ist im Gegensatz dazu seit Jahren als Influencer und Model unterwegs und hat null Probleme mit öffentlichen Auftritten – ganz im Gegenteil! Ob das also lange gut geht? Abwarten...

Auch interessant:

Erfahrt im Video fünf Fakten über David Jackson: