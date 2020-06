David Kross will alles ausprobieren

"Es gibt da eigentlich nicht so ein Lieblings-Genre bei mir. Ich finde es eigentlich gut, wenn man so verschiedene Genres ausprobieren kann. Das mag ich gerne", berichtet er dem Promiportal. Für Kross, der seine Rollen überwiegend in deutscher Sprache einspielt, waren die Dreharbeiten zu "Der Vorleser" jedoch eine besondere Herausforderung. "Gefordert hat mich am meisten, glaube ich, schon 'Der Vorleser', weil das einfach auf Englisch gedreht wurde und ich erst mal drei Monate ein Coaching machen musste, um das dann überhaupt zu spielen, als ob das meine Muttersprache wäre", erinnert sich Kross, der auch schon für Stephen Spielbergs Film "Gefährten" vor der Kamera stand. © WENN