David Lander: Der Serien-Star ist tot!

Im Alter von 37 Jahren erhielt David die erschütternde Diagnose Multiple Sklerose, lernte jedoch mit der Autoimmunkrankheit zu leben. Vergangenen Freitag hat er den Kampf in einem Krankenhaus in Los Angeles leider verloren. Das bestätigt seine Ehefrau Kathy jetzt gegenüber dem amerikanischen Portal "TMZ". Sowohl sie als auch die gemeinsame Tochter Natalie waren in den letzten Stunden an seiner Seite. Ihr Schmerz sitzt tief. Er wurde 73 Jahre alt. Wann und wo eine Trauerfeier stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.

