David Ortega: Ist Sara Joleen seine geheime Freundin?

Im Gespräch mit Ricky erklärte der heiße Spanier seinen Lebensplan - und warum er momentan keine Zeit für eine Beziehung hat: "Weil ich Geschäfte machen will, mit einer guten Geschäftsidee und danach mache ich mich selbstständig. Ich habe ja schon meine Frau gefunden. Nur, ich brauch mein Geld, damit ich zufrieden bin und dann schlage ich zu."

Seinen Beziehungsstatus erklärte er so: "Es ist kompliziert, weil ich immer auf speziell gestörte Frauen stehe." Was für eine süße Liebeserklärung... Damit könnte er seine Ex-"Köln 50667"-Kollegin Sara Joleen gemeint haben. Die beiden lernten sich am Set kennen und waren etwa ein Jahr lang ein Paar. Nach ihrer Trennung verließ er die Serie. Hinter den Kulissen soll es immer wieder zu Streit gekommen sein. Doch offenbar kann er sich immer noch nicht ganz von seiner Ex-Freundin lösen. Eine neue Frau gab es seither nämlich nicht in seinem Leben. Stattdessen gratulierte er Sara Joleen erst letzte Woche mit einem sehr persönlichen Post zum Geburtstag. Da stellt sich schon die Frage: Läuft da noch was?

Fest steht: Wer mit David Ortega zusammen ist, muss offenbar starke Nerven haben - und Durchhaltevermögen. Bis sich der angehende Millionär fest binden möchte, könnte es nämlich noch etwas dauern. "Wenn ich Geld habe, in der Hinsicht, dass ich meine Familie in gute Gewässer bringe und ich eine gute Position habe, dann geht es auch weiter mit Kindern und heiraten. Sie ist nur manchmal sehr verzweifelt in ihren Reaktionen, wenn eine Pause ist." Er selbst ist jedoch zuversichtlich, dass es mit seiner On-Off-Freundin irgendwann wieder klappen wird. "Ich möchte ein System finden, was perfekt ist und ich glaube daran."