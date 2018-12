Reddit this

David und Victoria Beckham: Neuer Tiefpunkt! Ihre Ehe ist am Ende

"Warum trennen die sich nicht endlich?" Die Dauerkrise zwischen David (43) und Victoria Beckham (44) hat in den letzten Wochen einen erschütternden Tiefpunkt erreicht. Und ihr gemeinsamer Besuch der British Fashion vergangene Woche in London, dürfte auch dem Letzten klargemacht haben: Von einem Happy End ist das Paar so weit entfernt wie Norderney von Madagaskar. Den ganzen Abend lang herrschte eisiges Schweigen! "Sie saßen nur genervt da und redeten kein einziges Wort miteinander", plauderte jetzt ein Tischnachbar des Paares aus. Poshs und Becks ältester Sohn Brooklyn (19) musste das zermürbende Schweigeszenario über Stunden live mit ansehen und versuchte mehrfach, seine Eltern miteinander ins Gespräch zu bringen - ohne Erfolg!

David & Victoria Beckham: Folgenschwere Entscheidung nach 19 Ehejahren!

Während David sich mit Sohn Brooklyn unterhält, zeigt er Posh die kalte Schulter Foto: imago

Victoria und David Beckham: Poshs Annährungsversuche schlagen fehl

Selbst als Victoria Beckham auf Brooklyns bitten hin und einen halbherzigen Annährungsversuch startete und ihren dürren Arm um den gelangweilten Gatten legte, zeigte der ihr nur die kalte Schulter. Die Folge: Posh beschäftigte sich lieber mit ihrem Handy. Ob die Vierfachmama aus purer Verzweiflung eine SOS-Nachricht in ihre -Gruppe geschickt hat? Man weiß es nicht. Aber eins ist klar: Ihre Freundinnen hätten wohl auch keinen besseren Rat für Victoria, als iht zu sagen: Lasst es einfach...