David & Victoria Beckham: "Sie haben sich getrennt"

Eigentlich könnte zwischen David und Victoria alles so schön sein. Wie es erst vor einigen Wochen hieß, wollten die beiden ihrer Liebe durch ein fünftes Kind nochmal eine neue Chance geben, um wieder näher zueinander zu finden. Doch nun die Wende!

David Beckham: OP-Schock!

David und Victoria Beckham: Heimliche Trennung?

Wie es nun durch einen Insider heißt, sollen David und seit vergangenem Montag getrennte Lebenswege gehen. So erläutert dieser gegenüber der "US-OK!": "Sie führen seit Monaten getrennte Leben und haben außer den Kindern nichts mehr gemeinsam." Ebenfalls fügt er hinzu: "Sie reist für ihr Modelabel geschäftlich nach New York und er hat sich in Miami niedergelassen, um sich dort um seine neue Fußballmannschaft zu kümmern." Was für eine Hiobs-Botschaft! Doch wie geht es für die Beckhams jetzt eigentlich weiter?

David und Victoria Beckham: Lassen sie sich scheiden?

Obwohl David und Victoria Beckham seit dieser Woche nun getrennte Wegen gehen sollen, wollen sich die beiden nicht scheiden lassen - zumindest soll dies Victorias Wunsch sein. Der Insider erklärt: "Diese Blamage will sie der Familie ersparen, deshalb hält sie so lange es geht an der Ehe fest." Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Bis jetzt gaben David und Victoria dazu noch kein Statement ab...