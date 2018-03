David & Victoria Beckham: Untreue-Skandal!

Was wird denn hier gespielt?! Äh, eigentlich Fußball! Aber für die Bälle auf dem Spielfeld hatte David Beckham keinen Blick...

Wen interessiert ein Ball auf dem Rasen, wenn er eine Bella auf der Tribüne hat? David Beckham würdigte das Champions-League-Achtelfinalspiel keines Blickes mehr, nachdem Bella Hadid in der VIP-Loge neben ihm Platz nahm. Und das, obwohl unten auf dem Rasen immerhin zwei seiner ehemaligen Vereine um die europäische Fußball-Krone kickten! Davids Kick war aber der Blick in Bellas braune Augen.

Okay, der hat am Ende für bessere Stimmung gesorgt: Paris Saint-Germain verlor das Spiel gegen Real Madrid. Und David? Wie es aussah, erklärte er Beauty Bella sehr ausführlich die Abseitsregel. Oder wie das jetzt mit dem Videobeweis funktioniert im Fußball.

Die Bilder waren für Posh ein Stich ins Herz

Apropos Abseits, apropos Videobeweis: Ehefrau Victoria hat die Bilder natürlich auch gesehen. Und die erkältete Power-Posh dürfte daraufhin laut „Haaaadid!“ geniest haben. „Ich bin eben ein Kontroll-Freak und weiß immer gerne, was gerade Sache ist“, hat sie mal gesagt. Und dass die junge Bella ziemlich genau Becks’ Beuteschema entspricht, hat die feinsinnige Vic trotz Schnupfnäschen sofort gerochen.

Es gab daheim in London also ganz sicher ein Nachspiel für den Gatten. „Ich weiß auch, dass es nicht gesund ist, immer eifersüchtig zu sein. Ich finde aber Frauen, die andere Frauen in die Pfanne hauen, furchtbar“, hat Posh mal gestanden. Aber um Bella das nachzuweisen, bräuchte es jetzt wirklich einen Videobeweis. Denn es kann immer noch sein, dass das Model und der Kicker gemeinsam von Victorias fantastischer neuer Kollektion geschwärmt haben. Denn außer Blicken war da nix – aufwärmen tat sich Bella lieber an ihrem hübschen Begleiter. Tja, David, gleich doppelt im Abseits.