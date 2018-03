Davide Astori: Fußball-Star mit 31 Jahren verstorben

Große Trauer um Fußball-Profi Davide Astori.

Der Kapitän des AC Florenz ist im Alter von 31 Jahren überraschend verstorben.

Wie italienische Medien berichten, sei der Sportler bei einem Auswärtsspiel in Udine am Sonntagmorgen tot in seinem Hotelzimmer gefunden worden.

Die Todesursache soll momentan noch nicht bekannt sein.

Über Twitter informierte der Fußballclub AC Florenz seine Anhänger über die traurigen Neuigkeiten:

"Wir sind zutiefst erschüttert darüber, mitteilen zu müssen, dass unser Kapitän Davide Astori verstorben ist. Im Angesicht dieser schrecklichen und heiklen Situation und aus Respekt seiner Familie gegenüber appellieren wir an die Feinfühligkeit der Medien."

Im Laufe seiner Karriere stand Davide Astori bereits 14 Mal als Verteidiger für die italienische Nationalmannschaft auf dem Fußballplatz.

Zahlreiche prominente Kollegen und Freunde bachten in den Sozialen Medien ihre Trauer über den Tod von Davide Astori zum Ausdruck, unter ihnen auch Italiens Fußballlegende Gianluigi Buffon.

Davide Astori hinterlässt seine Ehefrau und eine zweijährige Tochter.