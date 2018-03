Davide Astori: Wurde der Fußball-Star getötet?

Die Fußball-Welt steht noch immer unter Schock: Davide Astori ist vor einigen Tagen gestorben. Der Tod des Florenz-Kapitäns gibt Rätsel auf – jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft sogar wegen fahrlässiger Tötung.

„Wir haben ein Strafverfahren eröffnet, weil wir die Vermutung der fahrlässigen Tötung haben, aktuell wissen wir noch nichts Konkretes, deshalb haben wir eine Autopsie angeordnet, die wahrscheinlich morgen durchgeführt wird“, erklärte der Staatsanwalt laut der italienischen Zeitung „Tutto Sport“.

Die Leiche wird am Dienstag obduziert

Ein Tatverdacht gegen eine Person bestehe derzeit aber nicht. Die Leiche von Davide Astori soll noch am diesem Dienstag obduziert werden. Die Obduktion soll eventuell feststellen, ob jemand Astori etwas verabreicht habe“, sagte der Staatsanwalt.

Am Sonntag wurde Davide Astori tot in seinem Hotelzimmer gefunden. Zunächst hieß es, dass er an einem Herzstillstand gestorben sei. Kurz vor seinem Tod stand er vor einer Vertragsverlängerung.