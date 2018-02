Davina Geiss: Eiskalt ausgetauscht!

Eiskalt ausgetauscht! Der Ex-Kumpel von Davina Geiss, "Bars&Melody"-Star Leondre Devries, hat bereits eine neue Freundin. Das Schlimmste: Angeblich hat Davina die beiden sogar miteinander bekannt gemacht.

Leo und Davina waren nie ein Paar

Bis bald!! Ein Beitrag geteilt von Davina And Shania Geiss (@davinandshania) am Jul 6, 2017 um 7:04 PDT

Dass Leo und Davina kein Paar (mehr) sind, bestätigten Mama Carmen und Papa Robert Geiss InTouch Online bereits Mitte Januar: "Wie das bei Kindern so ist, die sind diese Woche befreundet und nächste Woche nicht mehr befreundet, aber das war ja keine Freundschaft im Sinne von, dass da jetzt ein Pärchen entsteht. Das war einfach mal ein Gag, mal 'hallo' und man schreibt sich mal - und dann ist das Thema auch wieder erledigt. Gott sei Dank!", so Robert Geiss im Interview.

Egal. ob es nun Liebe oder Freundschaft war - dass sie so schnell ersetzt wird, hätte Davina mit Sicherheit nicht gedacht - und dass dann auch noch von einer Freundin.

Leondre Devries: "Ich liebe dich"

Auf ihren Instagram-Profilen veröffentlichen die beiden Turtel-Posts: "Ich liebe dich", schreibt Leo zu einem Foto, auf dem er das Mädchen küsst. Diese postet das gleiche und dazu ein Herz-Emoji.

Auf der Seite "Ask.fm" können User der neuen Freundin von Leo Fragen stellen. Einer fragt: "Also kann man das jetzt so verstehen: du hast was mit Leo und Davina gefällt das nicht oder was?" Ihre Antwort: "genauu". Eindeutig eine Bestätigung der schwierigen Situation zwischen den drei Teenagern...