Davina Geiss: Sieg vor Gericht! Der Perversling muss für seine Taten büßen

Es war ekelhaft! Immer wenn Davina Geiss auf ihr Handy sah, musste die 21-Jährige sich fragen, was nun wieder in ihrem Postfach auf sie wartete. Ein Sex-Widerling ließ die Tochter von Carmen (59) und Robert Geiss (60) nämlich einfach nicht in Ruhe. Immer wieder schickte der Mann ihr pornografische Nachrichten, Penisfotos und sogar ein Masturbationsvideo. Dagegen setzte Davina sich vor Gericht zur Wehr – und gewann!