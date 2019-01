Deciem-Gründer Brandon Truaxe: Tot im Alter von nur 40 Jahren!

Brandon Truaxe, der mit seinem -Konzern Deciem weltweite Erfolge erzielte, ist tot. Dies wurde nun durch seine persönliche Assistentin bekannt gegeben.

Brandon Truaxe starb in Toronto

Wie es heißt, soll Brandon am vergangen Wochenende in Toronto tot aufgefunden wurden sein. Die Todesursache für sein völlig unerwartetes Ableben ist noch nicht bekannt. In einer Stellungnahme meldete sich nun seine Assistentin zu Wort, die den Tod des Unternehmers bestätigt.

Brandon hinterlässt eine große Lücke

"Ich kann nicht glauben, dass ich diese Worte hier schreibe. Brandon ist am Wochenende von uns gegangen. Ein gebrochenes Herz beschreibt nicht annähernd das, was ich - und bestimmt auch viele von euch - gerade fühlen", heißt es in einer Mail der Assistentin an die Mitarbeiter des Unternehmens. Wann eine Trauerfeier für Brandon stattfinden soll, ist noch nicht bekannt.