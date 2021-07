Delia Fiallo: Telenovela-Autorin ist tot

Zunächst schrieb Delia Fiallo ab 1949 Hörbücher für das Radio, nachdem sie Philosophie und Literatur studierte. Später zog sie mit ihrer Familie nach Miami. Sie arbeite vor allem für Telenovelas in Venezuela. Ihre Drehbücher kamen extrem gut an - deshalb wurden diese auch nach Mexiko, Brasilien, Peru, USA und Spanien adaptiert. In Lateinamerika haben solche Serien einen riesigen Erfolg und erreichen täglich ein Millionenpublikum. Selbst die deutsche Serie "Verliebt in Berlin", welche Anfang der 2000er Jahre in SAT.1 ein großer Erfolg war, basiert auf der kolumbianischen Telenovela "Yo soy Betty, la fea".

2021 sind weitere Stars von uns gegangen - mehr dazu hier im Video: