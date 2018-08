Demi Lovato: Einbruchs-Schock während ihrem Entzug!

Schock für Sängerin ! Nach ihrer Überdosis vor wenigen Wochen muss sie jetzt die nächste Horror-Nachricht verkraften...

Demi Lovato: Schwere Komplikationen! So schlecht geht es ihr wirklich

Einbrecher wollten ihre Villa ausrauben

Derzeit befindet sich Demi in der Entzugsklinik. Doch während sie sich erholt, haben Diebe versucht, in ihrem Haus einzubrechen. Das amerikanische Portal "TMZ" berichtet, dass eine Gruppe verhaftet wurde. Ihr Ziel: Demis Villa in West . Die Männer wollten ihre Abwesenheit schamlos ausnutzen. Das geht aus einigen Textnachrichten hervor. Zum Glück konnte die Polizei die Verbrecher rechtzeitig fassen.

Emotionales Statement auf Instagram

Momentan scheint sich Demi auf dem Weg der Besserung zu befinden. Lange Zeit war nicht bekannt, wie es ihr wirklich geht. Vor kurzem meldete sie sich selber auf Instagram zu Wort. "Ich bin immer transparent mit meiner Sucht umgegangen. Ich habe gelernt, dass diese Krankheit nicht etwas ist, das mit der Zeit verschwindet oder verblasst. Es ist etwas, was ich überwinden muss und das habe ich noch nicht getan", schrieb sie an ihre Fans. "Ich möchte Gott dafür danken, dass er mich am Leben gelassen hat. Ich bin meinen Fans für die Liebe und Unterstützung in der letzten Woche für immer dankbar. Eure positiven Gedanken haben mir geholfen durch diese schwere Zeit zu kommen."

Außerdem dankte sie ihrer Familie, ihrem Team und den Mitarbeitern der Klinik. "Ohne euch wäre ich jetzt nicht hier und könnte diesen Brief schreiben. Ich brauche jetzt erstmal Zeit für mich, um wieder vollkommen gesund zu werden. Ich freue mich auf den Tag, an dem ich sagen kann, dass ich auf der anderen Seite angekommen bin. Ich werde weiterkämpfen."