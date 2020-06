Demi Lovato schockt mit Extrem-Magerfoto!

Die rechte Hälfte der Collage zeigt ein aktuelles Foto von Demi. Sie ist schön schlank mit gesunden Kurven. Ganz anders sieht es auf der linken Hälfte aus. Unglaublich dürr und abgemagert sieht Demi darauf aus – das Foto ist zu einer Zeit entstanden, in der es sehr schlecht um die heute 25-jährige stand.

In einer neuen YouTube-Dokumentation mit dem Titel "Simply Complicated" soll aufgedeckt werden, welches Ausmaß Demis Essstörungen wirklich hatten. Immer wieder wurde sie rückfällig und hungerte sich aufs Neue runter. Der letzte Rückfall ist noch gar nicht so lange her. Er geschah nach der Trennung von ihrem Ex-Freund Wilmer Valderrama vor einem Jahr.