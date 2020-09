Demi Lovato und Max Ehrich: Blitz-Trennung zwei Monate nach der Verlobung

Erst im Juli hielt Max Ehrich an einem Strand um Demi Lovatos Hand an. Es sah so aus, als wäre die Sängerin nach den Negativschlagzeilen der letzten Monate endlich wieder glücklich und auf dem richtigen Weg. Doch nur zwei Monate nach der Verlobung soll sie sich schon wieder von ihrem Partner getrennt haben!