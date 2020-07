Demi Lovato & Max Ehrich: Verlobt! Sie zeigt ihren XXL-Ring

Demi ist total verliebt

"Als ich dich traf, wusste ich, dass ich dich liebe. Es war etwas, das ich niemandem erklären kann, der es nicht selbst erlebt hat", schreibt Demi. "Ich habe mich in meinem Leben noch nie so bedingungslos geliebt gefühlt, mit all meinen Fehlern."

Um den schönen Moment festzuhalten, versteckte sich ein befreundeter Fotograf sogar hinter den Felsen am Strand. Er knipste einige romantische Schnappschüsse von Demi, ihrem riesigen Ring und Max. Hach!

"Ich liebe dich mehr, als ich es in einer Bildunterschrift ausdrücken könnte. Aber ich freue mich darauf, eine Familie und ein Leben mit dir zu haben. Ich liebe dich für immer, mein Baby. Mein Partner. Auf unsere Zukunft!", heißt es in dem Post weiter. Wie süß!