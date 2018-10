Demi Moore: Bizarre Baby-News mit 55!

Reddit this

Sie ist Single, hat drei erwachsene Töchter und sehr viel Zeit. Denn auch karrieremäßig ist nicht mehr viel los bei (55). Und nun? Kommt sie auf schräge Ideen! Demi will ein Kind von ihren Töchtern. „Eigentlich hätte sie selbst gern adoptiert, aber jetzt ist sie total begeistert von dem Plan, dass eines ihrer drei Mädels schwanger wird!“, so ein Bekannter der Schauspielerin.

Schließlich seien Rumer (30), Scout (27) und Tallulah (24) doch im allerbesten Mami-Alter. Kleiner Haken: Keine der drei steckt momentan in einer ernsthaften Beziehung. Und überhaupt: So sehr sie Demi lieben – ein Kind zu bekommen, nur, damit Mami was zum Spielen hat, ist doch ein bisschen zu viel erwartet.

Demi Moore im Baby-Fieber

Sollte Demi wirklich so fad sein, könnte sie ja mal bei ihrem Ex anklopfen: und seine zweite Ehefrau Emma haben die beiden Töchter Mabel (6) und Evelyn (4), bei denen Rumer und ihre Schwestern übrigens regelmäßig babysitten. Wenn Mama Demi das übernimmt, hätten die drei mehr Zeit, nach einem passenden Daddy für eigenen zukünftigen Nachwuchs zu suchen. Klingt doch nach einem Plan, oder?