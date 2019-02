Demi Moore: Erschütternder Rückfall

Oh nein, Demi kippt wieder koffeinhaltige Britzelbrause! Nicht so schlimm? Leider doch. Denn sie war schon früher süchtig nach dem Energydrink – mit bösen Folgen!

Schluck, was sehen wir denn da: Demi schlürft sich schlaflos! Letzte Woche erwischten Fotografen die -Diva samt Energydrink vor ihrer Haustür in den Hollywood Hills. Klingt harmlos, ist in diesem Fall aber alarmierend, denn: Demi und die Power-Plörre verbindet eine ungute gemeinsame Vergangenheit!

Demi Moore: Red-Bull-Rückfall

Nach der traumatischen Trennung von Ex im Jahr 2011 hatte die Schauspielerin ihre ohnehin sparsame Ernährung nochmals umgestellt: auf Tabletten und bis zu zehn Dosen Red Bull täglich! Kein Zufall, denn Studien haben gezeigt: Menschen mit Ess-Störungen greifen besonders oft zu süßen Koffein-Drinks, um die Verdauung anzukurbeln und den Appetit zu bremsen. In Demis Fall mit schlimmen Folgen: Sie erlitt einen Zusammenbruch und musste in die Klinik. Danach wurden die Dosen aus dem Kühlschrank verbannt, und Demi war „allgemein viel entspannter“, wie ein Freund der britischen „Sun“ verriet. Bis jetzt! Was genau den neuesten Blubber-Breakdown der 56-Jährigen verursacht hat, ist zwar unklar. Doch wir hoffen, dass sie den Bullen endlich bei den Hörnern packt!