Denisé Kappès: Liebes-Hammer! Sie zeigt erstmals ihren neuen Freund

Schon seit Wochen spekulieren Fans darüber, ob Denise Kappes wieder vergeben ist. Nun hat sie tatsächlich erstmals ihren neuen Freund gezeigt.

Die Gerüchte beendet sie jetzt mit einem Foto bei . Darauf ist sie und ein Mann zu sehen. Sie schrieb dazu: "Und darüber bin ich unheimlich dankbar. Jetzt muss nur noch der kleine gesund und munter das Licht der Welt erblicken."

Ihr neuer Freund ist bei der Geburt dabei

Nach der Trennung von Pascal ist Denise Kappes also tatsächlich wieder vergeben. Gegenüber verriet Denise Kappes sogar, dass ihr neuer Freund anstatt der Kindsvater bei der Geburt ihres Babys dabei sein wird: "Wir sind so eng zusammengeschweißt in der Zeit und haben so eine vertrauliche Basis, dass ich beschlossen habe, ihn an dem Tag dabei haben zu wollen." Das dürfte Pascal Kappes wohl überhaupt nicht gefallen...