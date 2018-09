Reddit this

Denise Kappès Neuer mit im Kreißsaal: Jetzt spricht Ex Pascal

Schlechte Stimmung bei Denise und Pascal Kappés?

In Kürze ist es soweit: Die ehemalige Bachelor-Kandidatin und der BTN-Star erwarten ihren ersten Nachwuchs.

Auch wenn sich das Paar trotz süßer Baby- nach nur wenigen Wochen Ehe getrennt hatte, schienen sich die Wogen inzwischen geglättet zu haben - doch dieses Thema sorgt für neuen Zündstoff...

Denise Kappès neuer Freund hat Mitspracherecht

Erst unlängst verkündete Denise, dass sie nicht nur wieder glücklich vergeben ist, sondern dass ihr neuer Freund auch von Beginn an eine wichtige Rolle im Leben ihres Sohnes spielen soll: So sei Tim im Gegensatz zu Pascal nicht nur im Kreißsaal mit dabei, sondern werde womöglich auch an der Namensauswahl beteiligt.

Ein No Go, wenn es nach Ex Pascal geht!

In seiner -Story wandte sich der Schauspieler jetzt an seine Fans und erklärte:

"Also cool finde ich es nicht, dass Denise ihren neuen Freund mitnimmt in den Kreißsaal, aber ich muss es akzeptieren."

Auch bei der Namenswahl habe der Neue seiner Ex nichts mitzureden, so Pascal Kappès weiter:

"Finde ich genauso uncool, weil das ist eine Sache zwischen mir und Denise und da hat der neue Freund sich nicht einzumischen."