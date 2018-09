Denise Kappès: Sie spricht über Sex in der Schwangerschaft

Der Babycountdown hat begonnen!

Im Oktober ist es soweit: Denise Kappès wird zum ersten Mal Mama.

Doch nicht nur das Warten auf ihren kleinen Sohn zaubert der ehemaligen Bachelor-Kandidatin derzeit ein Lächeln ins Gesicht - wie die werdende Mama unlägst öffentlich machte, ist sie inzwischen wieder in festen Händen!

Nach der Trennung von Noch-Ehemann Pascal Kappès ist Denise wieder frisch verliebt - auch wenn es in ihrer Beziehung zumindest in einem Bereich leichte Anlaufschwierigkeiten gab...

A post shared by D E N I S É K A P P È S (@denise_temlitz_official) on Aug 31, 2018 at 1:14am PDT

Denise Kappès plaudert über Intimität in der Schwangerschaft

Gegenüber Promiflash erklärte die werdende Mama, dass es für sie zu Beginn nicht einfach war, mit ihrem Freund intim zu werden:

"Also ich muss sagen, es war am Anfang schon komisch, auch für mich. Gerade so als die erste Bauchmassage kam oder man das erste Mal so von seinem neuen Partner eingeölt wurde", so die 28-Jährige.

Letzten Endes hätten sich ihre Bedenken aber in Luft aufgelöst:

"Weil da ist halt jemand, der sich um dich kümmert, der das ernst mit dir meint und der dich sehr gerne hat, und das spürt man halt einfach", so die Bald-Mama verliebt.

Ach, wie schön - klingt, als hätte die endlich ihren Mr. Right gefunden!