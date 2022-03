Denise Merten: Keine Papa-Wochenenden für Ex Pascal Kappés

Oha, da scheint sich ja immer noch nicht viel getan zu haben in der Vater-Sohn-Beziehung zwischen Pascal Kappés und seinem Spross Ben. Obwohl der ehemalige "Berlin Tag und Nacht"-Star sich zuletzt noch dazu äußerte, dass er an seinem Verhältnis mit Söhnchen Ben arbeiten wolle und das soweit auch mit Denise fein gewesen ist, ist in dieser Hinsicht anscheinend noch nicht viel passiert. Aber eine solche Bindung braucht auch Zeit. Klar, dass Löwen-Mama Denise da erst einmal Vertrauen aufbauen muss. Ob Pascal sich in Zukunft wohl mehr als Papa beweisen kann, bleibt abzuwarten.

