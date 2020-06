Denise Richards: Freundschaft mit dem Ex

"Wir sind nicht mehr zusammen, aber wie die Leute inzwischen gesehen haben, bleibe ich mit meinen Exfreunden befreundet... Mit allen. Wir sind Freunde und haben einiges durchgemacht", erklärte Richards in der Talkshow "The Talk". "Wir haben vor einigen Jahren zur selben Zeit unsere Eltern verloren und einiges anderes durchlebt, also haben wir immer eine Bindung zueinander und werden für immer gute Freunde bleiben", kündigt sie an. Auch zu ihrem Ex-Mann, dem Hollywood-Bad Boy Charlie Sheen, pflegt die Aktrice trotz der Scheidung noch immer eine enge Freundschaft. Mit ihm zieht sie zwei gemeinsame Töchter groß. Mit Sambora führte sie indes eine ständige On/Off-Beziehung, die im Jahr 2006 begann, damals jedoch bereits nach einem Jahr wieder zu einem vorläufigen Ende kam. 2011 fand das Paar schließlich erneut wieder zusammen. © WENN