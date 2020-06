Denise Richards: Töchter von Charlie Sheen sind nicht HIV infiziert!

Während die zahlreichen Ex-Affären und Geliebten des „Two and a Half Men“-Stars derzeit voller Sorge sind, zeigt sich die 44-Jährige wenig überrascht.

Gegenüber „Hollywood Access“ erklärte Denise Richards, dass sie bereits „seit einigen Jahren“ in die Horror-Diagnose ihres Ex-Mannes eingeweiht war. Charlie Sheen habe sich erst nach deren Scheidung im Jahr 2006 mit dem gefürchteten Virus infiziert. Demnach seien auch deren gemeinsame Töchter Sam (11) und Lola (10) nicht von dem Aids-Virus betroffen.

Etliche andere Frauen, mit denen Sheen in den letzten Jahren intim geworden ist, fürchten derzeit das Schlimmste. Eine offizielle Bestätigung seiner Infektion soll der 50-Jährige mehreren Berichten zufolge am Dienstagmorgen in der „Today Show“ machen.