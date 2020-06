Denise Richards und Richie Sambora: Noch ein Versuch

Seine Begleiterin erklärte sichtlich stolz gegenüber "E! Online": "Das ist für Richie ein großer Abend, deshalb bin ich hier, um ihn zu unterstützen. Was er macht ist sehr wichtige Arbeit." Der Gitarrist gab sich in Beziehungsfragen weniger zweideutig und erklärte: "Wir sind wieder zusammen. Es ist alles in Ordnung." Das Paar kam 2006 zusammen, nachdem Samboras Ehe zu Schauspielerin Heather Locklear zerbrach und Denise Richards sich von ihrem Ex-Mann Charlie Sheen getrennt hatte. Nur ein Jahr später kam die Beziehung jedoch zu einem Ende, bis sich das Paar im vergangenen Jahr wieder zusammenraufte. Auch diesmal scheiterten die beiden Stars jedoch in Sachen Liebe und trennten sich erst Anfang dieses Jahres wieder. © WENN