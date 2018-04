Denise Temlitz: Offiziell bestätigt - Sie ist schwanger!

Gemunkelt wurde es schon lange, jetzt ist es endlich offiziell! Denise Temlitz und Pascal Kappés erwarten ihr erstes Baby!

Nach Hochzeit: Denise Temlitz & Pascal Kappés im Krankenhaus

Ein Baby für Denise Temlitz und Pascal Kappés

Gegenüber inTouch bestätigten Denise Temlitz und Pascal Kappés endlich die zuckersüßen Baby-News - und das nicht einmal zwei Monate nach der Traumhochzeit Mitte Februar!

Spekuliert wurde schon seit den Flitterwochen. Damals stieß die 27-Jährige lieber mit Tee statt Champagner an. Die Fans waren sich sofort sicher: Denise ist schwanger! Und mit ihrer Vermutung lagen sie goldrichtig!

Trotzdem müssen Denise Temlitz und Pascal Kappés zugeben: So schnell war der Nachwuchs gar nicht geplant! "Bei uns hat echt alles sofort gepasst. Eine Schwangerschaft war allerdings so schnell nicht geplant", so das Paar gegenüber inTouch.

Denise Temlitz und Pascal Kappés: Junge oder Mädchen?

Im Oktober soll das Baby von Denise Temlitz und Pascal Kappés zur Welt kommen. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, ist bisher nicht bekannt. Doch eine Sache sort jetzt schon für Aufregung! "Die Namensfindung wird uns noch mal einige Diskussionen kosten. Dafür muss ich aber noch etwas zu Kräften kommen, um mich auch durchsetzen zu können. Ich bin gespannt, ob wir uns da schnell einigen können", so Denise Temlitz.