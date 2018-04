Denise Temlitz: Schock-Diagnose - Große Sorge um ihr Baby!

In wenigen Monaten ist es endlich soweit! Denise Temlitz und Pascal Kappés werden Eltern im Oktober zum ersten Mal Eltern. Doch die Schwangerschaft macht Denise schwer zu schaffen. Jetzt muss sie sogar operiert werden!

Völlig aufgelöst erzählt Denise Temlitz inTouch von einer Hiobsbotschaft: "Nach einem Routine-Termin sagte mir mein Arzt, dass eine OP nötig sein wird, um das Wohl des Babys zu garantieren. Das hat mich natürlich sehr beunruhigt." Die 27-Jährige trägt sogenannte krebserregende HP-Viren im Körper - die könnten sich auf das Baby übertragen! Die Ex-Bachelor-Kandidatin hat große Angst vor dem Eingriff. Die ganze Situation belastet sie sehr! "Ich hatte noch nie eine Operation in meinem Leben, noch nie eine Narkose. Das macht es mir nicht leichter", berichtet sie.

Die Angst von Denise ist sogar so groß, dass sie den Termin schon einmal abgesagt hat! "Ich war schon im OP-Kleid, fühlte mich aber nicht sicher und auch nicht gut behandelt in diesem Krankenhaus. Ich lasse es nun lieber dort machen, wo ich auch tatsächlich entbinde. Da fühle ich mich besser aufgehoben", so Denise Temlitz im Interview mit inTouch.

Denise Temlitz hatte schon einmal eine Fehlgeburt!

Dabei ist die Situation gar nicht die einzige, die das TV-Sternchen belastet! Sie musste in der Vergangenheit schon einmal einen Schicksalsschlag verkraften, der sie sehr vorsichtig gemacht hat. "Ich habe schon einmal ein Baby verloren. In einem anderen Lebensabschnitt. Darüber möchte ich aber nicht weiter reden, sondern lieber guten Mutes nach vorne schauen. Natürlich ist von dieser Erfahrung etwas zurückgeblieben", sagt die Berlinerin.

Doch die 27-Jährige ist nicht alleine! Ihr Mann Pascal Kappés gibt ihr Halt - in guten wie in schlechten Zeiten...