Dennis Edwards: Der Sänger ist tot

Dennis Edwards ist tot. Der US-Soulsänger ist im Alter von 74 Jahren in Chicago gestorben.

Die traurige Nachricht bestätigte seine Familie gegenüber dem TV-Sender CBS. Dennis Edwards wurde in Alabama geboren und ist in Detroit aufgewachsen. Dort sang er in einem Chor und kam später zu den „Temptations“. Bekannte Hits sind unter anderem "Cloud Nine", "I Can't Get Next to You", "Masterpiece" und vor allem "Papa Was A Rollin' Stone".

Die Band gewann für "Cloud Nine" im Jahr 1968 einen Grammy. 1977 zog die Band zu dem Label „Label Atlantic“ um – das machte Dennis Edwards nicht mit und ging seinen eigenen Weg. Später kehrte er aber wieder zurück und hat die Band dann erneut verlassen – danach startete er eine Solo-Karriere und veröffentlichte drei Alben. Dennis Edwards trat aber dennoch immer mal wieder für die „Temptations“ auf und feierte kurze Comebacks.