Dennis Lodi: Mobbing-Vorwürfe nach Silva-Streit im „Sommerhaus der Stars“
Im „Sommerhaus der Stars“ eskaliert ein Streit zwischen Dennis Lodi und Silva Gonzalez so sehr, dass die Fans von Mobbing sprechen. Doch was ist eigentlich passiert?
Das Verhalten von Dennis Lodi gegenüber Silva Gonzalez wird von Fans scharf kritisiert.
© RTL
Das „Sommerhaus der Stars“ ist bekannt für hitzige Wortgefechte, doch die aktuelle Folge übertrifft vieles, was die Show bisher gezeigt hat. Im Zentrum stehen diesmal Dennis Lodi (29) und Silva Gonzalez (46), deren Streit beinahe handgreiflich wird. Dabei geht es nicht nur um die beiden Männer – auch Stefanie Schanzleh (31), Silvas Partnerin, wird massiv beleidigt. Die Folge: Im Netz machen sich wütende Stimmen breit, die von Mobbing sprechen.
Dennis vs. Silva: Von einem Trinkstreit zur Eskalation
Eigentlich beginnt alles vergleichsweise harmlos: Stefanie versucht Silva davon abzuhalten, weiter Alkohol zu trinken und droht, das „Sommerhaus” notfalls abzubrechen. Während die Mitbewohner darüber lachen, gibt Silva nach – doch der Ton ist gesetzt. Kurz darauf fliegen zwischen den Allianzen erneut die Fetzen. Besonders zwischen Stefanie und Tara Tabitha (32) knallt es. Tara wirft Silva vor, Stefanie nicht respektvoll zu behandeln. Als Stefanie dagegenhält, legt Tara nach: Sie solle sich lieber um „ihren eigenen Trottel“ kümmern. Die beiden Frauen schreien sich an – bis schließlich auch Dennis eingreift. Und ab da eskaliert es dann endgültig.
Als Dennis Stefanie als „Stück Scheiße“ beschimpft, verliert Silva die Kontrolle. Er geht verbal auf Dennis los und nennt ihn offenbar einen „Hurensohn“ – Teile des Wortgefechts werden weggepiept. Für die anderen Bewohner ist klar: Die Situation droht, vollkommen außer Kontrolle zu geraten. Nur mit Mühe gelingt es Stefanie, ihren Partner zurückzuhalten. Auch Mitstreiter Micha greift ein, um Silva zu beruhigen. Doch während dieser sich zurückzieht, provoziert Dennis weiter. Selbst Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen, die das Ganze anfangs noch belustigt verfolgt hatten, nennen die Szene später „unangenehm“ und „peinlich“. Auch Jochen und Tina Horst kritisieren offen das Verhalten von Dennis.
Dennis Lodi: Fans sprechen von Mobbing gegenüber Silva
Besonders im Netz schlägt der Streit hohe Wellen. Viele Zuschauer sind entsetzt über Dennis’ Verhalten – und werfen ihm Mobbing vor. „Dennis schafft es, dass Silva neben ihm sympathisch wirkt“, kommentiert eine Nutzerin auf Instagram. Eine andere schreibt: „Hatte immer unendlich viel Sympathie für Dennis, aber WOW, diese Folge hat alles zerstört. Einfach nur unangenehm und peinlich.“
Ein Kommentar bringt es auf den Punkt: „Seit wann ist Reality-TV gleich Mobbing? Seit wann gucken wir dabei zu, dass Menschen aufs Übelste ausgelacht und ausgegrenzt werden? Was ist das bitte für eine Unterhaltung?“
Interessant ist, dass selbst Tara, die zunächst noch an Dennis’ Seite stand, irgendwann nicht mehr mitspielt. Als ihr Freund im Schlafzimmer noch nachlegt, während Silva und Stefanie längst halb schlafen, reicht es ihr. Sie verlässt das Bett und zieht auf die Couch – ein deutliches Signal, dass auch ihr Dennis’ Verhalten zu viel wird.
Wie geht es im „Sommerhaus” jetzt weiter?
Die Eskalation im „Sommerhaus” dürfte Spuren hinterlassen. Ob das Nachzügler-Paar Sarah Joelle Jahnel und Ersin frischen Wind bringen oder direkt ins Drama hineingezogen werden, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch: Die Folge hat nicht nur das Haus gespalten, sondern auch die Zuschauer. Und die Mobbing-Vorwürfe gegen Dennis Lodi könnten noch lange nachhallen.