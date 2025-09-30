Dennis Lodi: Mobbing-Vorwürfe nach Silva-Streit im „Sommerhaus der Stars“

Als Dennis Stefanie als „Stück Scheiße“ beschimpft, verliert Silva die Kontrolle. Er geht verbal auf Dennis los und nennt ihn offenbar einen „Hurensohn“ – Teile des Wortgefechts werden weggepiept. Für die anderen Bewohner ist klar: Die Situation droht, vollkommen außer Kontrolle zu geraten. Nur mit Mühe gelingt es Stefanie, ihren Partner zurückzuhalten. Auch Mitstreiter Micha greift ein, um Silva zu beruhigen. Doch während dieser sich zurückzieht, provoziert Dennis weiter. Selbst Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen, die das Ganze anfangs noch belustigt verfolgt hatten, nennen die Szene später „unangenehm“ und „peinlich“. Auch Jochen und Tina Horst kritisieren offen das Verhalten von Dennis.