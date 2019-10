"Denver Clan"-Star Diahann Carroll ist tot!

Reddit this

Die Filmwelt steht unter Schock! Diahann Carroll ist im Alter von 84 Jahre gestorben. Das bestätigte ihr Sprecher gegenüber der "New York Times". 1997 wurde bei der Schauspielerin zum ersten Mal Brustkrebs diagnostiziert. Doch leider kam die tückische Krankheit immer wieder zurück. Jetzt hat sie den Kampf verloren. Sie hinterlässt eine Tochter und zwei Enkelkinder.

Diahann Carroll schrieb Geschichte

Diahann Carroll blickte auf eine beeindruckende Karriere zurück. Als erste afroamerikanische Frau bekam sie 1962 für ihre Rolle in dem Broadway-Musical "No Strings" einen Tony Award. 1968 gewann Diahann für ihre Darstellung in der Serie "Julia" einen Golden Globe. Sogar einen Oscar-Nominierung ("Claudine") heimste sie ein. Bei uns war Diahann vor allem durch die -Serie "Der Denver Clan" bekannt. 71 Folgen verkörperte sie die Nachtclubbesitzerin Dominique Devereaux.

