Die goldene Kamera

Nach "Goslinggate" sollen Joko und Klaas die Statue zurückgeben

Was ist am "GoslingGate"-Vorfall bei "Die goldene Kamera" eigentlich schlimmer? Die Tatsache, dass Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und ihrem Team der Streich gelungen ist, oder was dieser Streich aufzeigte?