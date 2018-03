Alles aus und vorbei! Bachelor Daniel Völz entscheidet sich heute endlich, wer seine Herzensdame ist. Doch die Liebe hat offenbar keine Zukunft...

Daniel Völz: Darum hat es beim Bachelor nicht gefunkt!

Bachelor 2018: Kristina gewinnt, aber...

Zumindest die Zuschauer sind sich ziemlich einig! Sie ahnen, dass Kristina Yantsen am Ende das Rennen macht und Svenja von Wrese abhängt. Ein Happy End wird es trotzdem nicht geben. Denn ihrer Meinung nach sind Daniel Völz und Kristina auch längst wieder getrennt.

"Ich denke das Du die letzte Rose bekommen hast, ihr aber schon nicht mehr zusammen seid" oder "Es passiert dies, was seit der ersten Folge klar war. Du wirst die letzte Frau sein und danach ist die Beziehung auf wieder vorbei. Dann hofft man auch genug Follower und Einladungen zum Dschungel Camp oder sonstiges. Also der ganz normale Wahnsinn", schreiben die Follower von Kristina überzeugt auf ihrer Instagram-Seite.

Sogar auf Svenjas Instagram-Seite sind sich die Follower einig! "Ich denke, Daniel hat sich nicht für dich entschieden, aber ich denke auch, dass es mit Kristina auch schon wieder vorbei ist", schreibt einer. Und ein anderer ergänzt: "Das denke ich auch. Er sagte zwar "Ich liebe Dich", aber es hat nicht lange angehalten und beide sind wieder Single."

Ob die Fans da wirklich richtig liegen? Es ist sehr gut möglich!

Der Bachelor: Erleidet Daniel Völz das gleiche Schicksal wie seine Vorgänger?

Daniel Völz wäre jedenfalls nicht der erste Bachelor, bei dem nach dem Finale gleich wieder Schluss war. Leonard Freier entschied sich in seiner Staffel beispielsweise für Leonie Pump - doch schon beim Wiedersehen waren alle Funken erloschen. So ähnlich lief das auch bei Oliver Sanne, Christian Tews und Jan Kralitschka.

Bachelor 2018: Meint es Kristina gar nicht ernst mit Daniel Völz?

Ob bei Daniel Völz die Gefühle am Ende nicht reichen? Oder vielleicht doch Kristina die Notbremse zieht? Über die Bachelor-Kandidatin gab es in der Vergangenheit zahlreiche Gerüchte! So soll Kristina nicht nur schon lange an einen anderen Mann vergeben sein, sie scheint auch gerne im Rampenlicht zu stehen!

Bachelor-Kristina: Falsches Spiel mit Daniel Völz?

In zwei Rap-Videos kann man die Kasachin bewundern, die Auftritte mehr als sexy! Nutzt sie die Teilnahme beim Bachelor also nur als Karrieresprung? Und bricht sie damit Daniel Völz endgültig das Herz? Man darf gespannt sein....