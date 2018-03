Der Bachelor 2018: Die Gewinnerin steht schon fest!

Am Mittwoch muss Bachelor Daniel Völz (33) entscheiden, wer die neue Frau an seiner Seite wird. Svenja von Wrese (22) oder Kristina Yantsen (24).

Für diesen Bachelor steht die Siegerin schon fest

Offiziell steht die Entscheidung zwischen den beiden noch aus, für einen Bachelor ist aber bereits klar, wer am Ende die letzte Rose überreicht bekommen wird.

Ex-Rosenkavalier Sebastian Pannek hat im Intouch-Interview verraten, wer seine persönliche Siegerin ist: "Am Ende tippe ich auf Kristina. Sie hat Daniel bereits in der ersten Folge geschockt als sie mit dem Austieg geliebäugelt hat. Damit hat sie einen Weg in Daniels Kopf gefunden und vielleicht auch in sein Herz", mutmaßt der 31-Jährige, der in der RTL-Show seine große Liebe Clea-Lacy Juhn (25) gefunden hat.

Das rät Sebastian Pannek Daniel Völz

Die beiden haben sich in der vergangenen "Bachelor"-Staffel kennengelernt und sind noch immer ein Paar. Einen Tipp an Nachfolger Daniel Völz für eine erfolgreiche Beziehung mit seiner Auserwählten?

"Gerade am Anfang prasselt da einiges auf das Paar ein. Da sollte man sich auch Headlines diverser Zeitschriften und Online-Magazine nicht so zu Herzen nehmen und einfach drüber stehen. Das erleichtert einiges."

Hat Daniel Völz bereits eine Andere?

Trotzdem ist das noch nicht das Geheimrezept für eine lange, glückliche Beziehung. Zumal Bachelor Daniel Völz laut Medienbereichten angeblich sogar bereits eine neue Beziehung mit einer Anderen haben soll.

Bachelor 2018: Das hält Ex-Bachelor Sebastian Pannek von den Kandidatinnen

Hat er es überhaupt ernst gemeint mit den Kandidatinnen?

"Das ist schwierig zu sagen von hier aus. Aber manchmal wirkte seine Art die Mädel kennenzulernen etwas oberflächlich. Ich denke Ernsthaftigkeit setzt aber Tiefgründigkeit voraus", so Sebastian Pannek im Interview.

Das wünscht Sebastian Pannek seinem Nachfolger Daniel Völz

Wenn der Bachelor doch noch mit der Siegerin der RTL-Show zusammen sein sollte, wird die Beziehung halten? "Das kann ich nicht beantworten, aber natürlich würde ich es ihnen wünschen!"