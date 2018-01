Der Bachelor 2018: Fiese Mobbing-Attacke gegen Kandidatin Samira!

Es ist kein wirkliches Wunder, dass zwei neue Kandidatinnen bei "Der Bachelor" nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen werden! Dass sich jedoch gleich alle Kandidatinnen so unmenschlich verhalten, hätte niemand gedacht.

Rosenanwärterin Samira hat bei der letzten "Nacht der Rosen" zusammen mit Ex-Kandidatin Christina für reichlich Aufsehen gesorgt. Niemand war darauf vorbereitet, dass sie plötzlich noch zwei neue Mitstreiterinnen bekommen würden. Im Gegensatz zu Christina konnte sich Samira jedoch durchsetzen - und bekam von Bachelor Daniel eine Rose.

Bachelor 2018: Daniel Völz packt über seine Ex aus!

Doch anstatt sich über ihren Einzug freuen zu können, muss Samira nun erstmal damit klar kommen, wie die Mädels aus der Villa mit ihr umgehen. Besonders freundlich wurde sie schon bei der ersten "Nacht der Rosen" nicht empfangen:"Das ist doch ein Transgender" lästert Janet als sie Samira sieht.

Auch in der Ladys-Villa ist die Stimmung nicht grade angenehm. "Für mich ist sie ein Störfaktor!" meint Svenja - andere Kandidatinnen stimmen ihr zu.

Wer bist du denn? Die Mädels sind der Neuen sehr skeptisch gegenüber MG RTL D

So vollkommen ohne Verbündeten hat sich Samira das auch nicht vorgestellt: "Du bist einfach da und dann gucken sie dich an und keiner sagt was." erklärt die 23-Jährige. Doch einen Lichtblick gibt es: Die blonde Janina Celine stellt sich auf Samiras Seite - und damit ist wenigstens nicht das ganze Haus gegen die neue Kandidatin.