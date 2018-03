Der Bachelor 2018: Carina Spack zeigt ihr wahres Gesicht!

Da waren es nur noch zwei.... Der Bachelor Daniel Völz verteilte seine beiden letzten Rosen. Nach den Dreamdates in Vietnam musste er eine Entscheidung treffen. Und während sich Kristina Yantsen und Svenja von Wrese über eine Rose und damit den Einzug ins Finale freuen können, ging Carina Spack leer aus. Und die Fassade bröckelte!

Bachelor Kandidatin Carina: Eiskalt abserviert von Daniel Völz! Er hat bereits eine neue Favoritin

Der Bachelor: Hat Carina Spack ihre Gefühle nur gespielt?

Schon beim Dreamdate zwischen Daniel Völz und Carina Spack lief es alles andere als gut. Der Bachelor führte die Blondine in einen Tempel versuchte später auf dem Boot in romantische Stimmung zhu kommen. Doch Carina war gelangweilt und total unbeeindruckt! "Kultur interessiert mich wirklich gar nicht. Ich gehe auch in kein Museum. Ich gucke mir auch keine schönen Häuser an oder Landschaften", nörgelte sie. Autsch!

Von den Funken, die gleich am Anfang zwischen Carina und Daniel geflogen sind, war so gar ncihts mehr zu erkennen! "Von diesem Dream Date bin ich sehr schnell wieder aufgewacht", musste auch der Bachelor zugeben.

Der Bachlor: Am Ende zeigte Carina ihr wahres Gesicht!

Schon vorher haben die anderen Mädels Daniel Völz vor der 21-Jährigen gewarnt. Allen voran Janine Christin! Die ätzte kurz vor ihrem Aus bei dem Junggesellen, dass Carina nur mit ihm spiele. So richtig glauben wollte Daniel das da noch nicht. Doch schon zu diesem Zeitpunkt kühlte die Stimmung zwischen ihm und Carina ab.

Nach dem Dreamdate war auch Daniel klar: Die Liebe hat hier keine Chance. Und Carinas Reaktion? "Das war ein bisschen verschwendete Zeit hier." Hat sie es also wirklich nicht ernst gemeint? Hatten die anderen Mädels recht? Fakt ist: Auch am Ende hat Carina kein gutes Wort mehr für ihre Konkurrentinnen übrig. "Den anderen Mädels wünsche ich nichts, vor allem nicht Kristina. Okay Svenja ist ein bisschen verliebt, aber auch übermotiviert verliebt nach einem Date", stänkert sie. Scheint, als sei die Blondine keine gute Verliererin...

Am Ende zeigt sich Carina Spack aber versöhnlich! Bei Facebook und Instagram schreibt sie: "Eine unfassbare aufregende Zeit geht zu Ende. Ich bedanke mich hiermit bei dem gesamten Team, dass ich dieses Zeit miterleben durfte. Ich habe echt tolle Menschen kennengelernt und eine echt schöne Zeit gehabt. Ich bedanke mich ebenfalls bei dir Daniel Völz für die schöne Zeit und die Augenblicke, die ich niemals vergessen werde. Der Abschnitt Bachelor ist für mich selbst zwar vorbei, trotzdem wünsche ich dir von Herzen alles Gute und das du die richtige Entscheidung triffst und auf das hörst, was dein Herz dir sagt."