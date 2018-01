Bachelor-Samantha: Dramatische Geburt!

Ex-Bachelor-Kandidatin Samantha Justus und ihr Man könnten eigentlich nicht glücklicher sein. Sie sind stolze Eltern eines kleinen Jungen geworden. Doch die Geburt war alles andere als einfach.

Bachelor-Baby: Samantha Abdul ist schwanger

Samantha Justus: "Unser Goldjunge Ilja Nael Justus!"

Bei Facebook verkündet Samantha Justus stolz die Geburt ihres Kindes und teilt auch gleich den ersten zuckersüßen Schnappschuss!

"Unser Goldjunge Ilja Nael Justus hat am 22.01.2018 um 15.49Uhr das Licht der Welt erblickt. Mit der letzten Kraft, Gottes Hilfe und einem wahnsinnig tollen Team von zwei Oberärztinnen, der Hebamme und meiner wundervollen Mama konnte ich dieses Wunder mit stolzen 4040g und einer Größe von 56cm in letzter Sekunde natürlich entbinden", schreibt der TV-Star. Und sie verrät auch, wie dramatisch die Geburt wirklich war. Denn der kleine Ilja lag nicht richtig im Bauch!

"Er lag in der Sternengucker-Position, womit es bei meiner körperlichen Beschaffung unmöglich ist ihn natürlich zu gebären...doch für einen Kaiserschnitt war es schon zu spät und nach drei Tagen der Einleitung und den höllischen Schmerzen waren sich alle einig dass wir es so versuchen mussten. Mit Hilfe der Saugglocke wurde er dann unter der Geburt mit dem Köpfchen gedreht, ich geschnitten und nach 30 Minuten hatte ich es geschafft - es gibt kein wundervolles Gefühl auf dieser Welt", so Samantha Justus weiter.

Samantha Justus hat viel Blut verloren!

Mama Samantha und dem Kleinen geht es gut. Doch Samantha hat immer noch mit den Folgen der schlimmen Geburt zu kämpfen. "Es bricht mir das Herz, dass ich meinen Sohn aufgrund meines gesundheitlichen Zustands bis jetzt nicht richtig in den Armen halten konnte, da ich zu viel Blut verloren habe und ich immer wieder Kollabiert bin, bis ich heute letztendlich zwei Bluttransfusionen bekommen habe", schreibt sie weiter. Doch wenn sie ihren Sohn endlich im Arm hält, sind die Strapazen sicher schnell wieder vergessen....