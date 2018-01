Der Bachelor: Er ist schon verlobt!

Das gab's noch nie! Obwohl die "Bachelor"-Staffel gerade erst begonnen hat, ist der begehrte Junggeselle offenbar bereits verlobt. Er soll sogar schon Pläne schmieden, mit seiner Auserwählten nach Holland umzuziehen.

Der Bachelor schmiedet Zukunftspläne

Das Finale wurde noch nicht einmal ausgestrahlt, da soll sich der US-Bachelor Arie Luyendyk Jr. (36) schon verlobt haben. Das verriet ein Insider jetzt dem amerikanischen Klatschportal "Radar Online".

US-Bachelor Arie Luyendyk Jr. Getty Images

Da die Show noch läuft, wissen die Zuschauer zwar noch nicht, wer am Ende die Auserwählte des Bachelors sein wird - dennoch planen der Rosenkavalier und seine Neue offenbar bereits ihre gemeinsame Zukunft.

Sogar Umzugspläne gehören dazu: "Arie zieht nach Holland, sobald die Show vorbei ist. Er ist jetzt schon gestresst von all der Aufmerksamkeit und will weg von dem Medienzirkus, sobald er alle Verpflichtungen erfüllt hat, die sein Vertrag ihm vorschreibt", soll der Insider dem Portal erzählt haben.

Der Bachelor möchte nicht mehr in der Öffentlichkeit stehen

"Er hat Familie in Holland und will nach Hause zurückkehren mit seiner neuen Verlobten, so schnell er kann." Laut der Quelle möchte Arie "echte Liebe finden" und das ginge nur, wenn er dem Rampenlicht den Rücken kehre.

Zwar sei er "happy, für die Show unterschrieben zu haben", alles was er jetzt noch will ist jedoch, ein glückliches gemeinsames und vor allem privates Leben mit seiner Auserwählten.