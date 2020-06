"Der Bachelor": Leonard Freier war schon im Fernsehen zu sehen

Der 30-jährige Hottie hat bereits TV-Erfahrung. Im Jahr 2014 war er schon Kandidat in der Vox-Show „Die Küchenchefs“. Dort hatte er in Berlin einen Restaurant-Betrieb übernommen. Allerdings lief der Laden nicht gut und musste später geschlossen werden.

Auch wenn er mit dem Restaurant kein Glück hatte, ist Leonard Freier dennoch erfolgreich als Unternehmer. Der 30-Jährige hat Beteiligungen an mehreren Gesellschaften und hat mehrere Büros gegründet. Leonard Freier ist ein echter Workaholic.

Was ihm aber noch fehlt, ist eine Frau an seiner Seite – und genau diese möchte er als Bachelor nun finden. Die neue Staffel bei RTL startet an diesem Mittwoch.